ايران تدعم انجازات اللجنة الدستورية السورية بعيدا عن التدخل الخارجي

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان تصريحات خاجي هذه جاءت خلال لقائه مبعوث الرئيس الروسي الخاص الى سوريا "الكساندر لافرونتيف"، في طهران اليوم الاربعاء.

واشار كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني الى دعم طهران وموسكو لمهام اللجنة الدستورية ودور مفاوضات استانا في سياق تشكيل اللجنة؛ واصفا هذه العملية بانها الخيار الامثل من اجل تسوية سياسية للازمة السورية.

واستعرض الجانبان الايراني والروسي خلال اللقاء، اخر التطورات في سوريا ومنها العملية السياسية واللجنة الدستورية والظروف الميدانية؛ لاسيما الوضع في ادلب والمبادرات الثنائية لتحسين الوضع الاقتصادي والانساني في هذا البلد.

الى ذلك، نوه "لافرونتيف" بالانجازات الحاصلة عبر التعاون الايراني - الروسي في الساحة السورية، ومنها المباحثات الثنائية والمفاوضات في صيغة استانا؛ مؤكدا على ضرورة استمرار هذه المشاورات والتعاون المشترك في مختلف الصعد السياسية والميدانية.

كما اعرب عن ترحيبه للانجازات المحققة خلال اجتماعات اللجنة الدستورية السورية؛ متطلعا الى مواصلة مهام اللجنة وصولا الى النتيجة النهائية.

وتطرق المبعوث الروسي الى ملف عودة النازحين السوريين، منتقدا مواقف بعض الدول التي تسعى وراء عرقلة هذا الموضوع الانساني.

انتهى ** ح ع