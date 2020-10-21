على صندوق النقد الدولي ان يلبي اقتراض ايران دون التاثر بالضغوط الامريكية

جاء ذلك في كلمة "همتي" باجتماع رؤساء البنك المركزي لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا (MENA)، الذي عقد عبر الفضاء الافتراضي اليوم الاربعاء.

واشار محافظ البنك المركزي الايراني، الى الخسائر الناجمة عن جائحة كورونا التي طالت بلدان العالم؛ مؤكدا ان اضرار ايران فاقت العديد من الدول لكنها نحجت في احتواء هذه المعضلة ومواصلة سياساتها الاقتصادية رغم الحظر الامريكي الجائر ضدها.

واكد همتي، ان من حق جميع الدول الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي لسدّ احتياجاتها في سياق مكافحة الوباء؛ مردفا ان ايران ليست مستثناة من هذه القاعدة.

واستطرد : لقد استطاعت ايران باستخدام اصولها القانونية ان تتخذ اجراءات مناسبة، لكن الحظر الامريكي اللاشرعي حرمها من الحصول على هذه الاموال التي جُمدت في خارج البلاد دون اي مبرر قانوني.

ولفت همتي الى ان طهران كانت ضمن البلدان الاولى التي تقدم بطلبت قرض اضطراري من الصندوق الدولي، لكن تلبية هذا الطلب استغرقت وقتا طويلا دون حصول اي نتيجة واضحة.

ومضى يقول : لقد اطّلعنا مؤخرا انه تم الايعاز الى المدير التنفيذي لوحدة امريكا بان يرفض طلب ايران الحصول على التسهيلات المالية؛ بما يكشف عن حرمان دولة اخرى من الحصول على الاموال اللازمة من اجل مكافحة هذا الوباء.

وشدد محافظ البنك المركزي الايراني، ان هذه الخطوة تشكل انتهاكا سافرا لروح واهداف المنظمات الدولية، مصرحا : ان المتوقع من صندوق النقد الدولي ان يلبي طلب اقتراض ايران القانوني لغرض مكافحة فيروس كورونا، فورا ومن دون اي تمييز او التاثر بضغوط امريكا او اي دولة اخرى.

انتهى ** ح ع