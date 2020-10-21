ايران تواسي فيتنام في ضحايا السيول الاخيرة

وافادت الخارجية الايرانية ان خطيب زادة اعرب عن المواساة للحكومة والشعب الفيتنامي في ضحايا السيول وانهيارات التربة الاخيرة التي اسفرت عن مصرع وفقدان العشرات من الافراد والحاق اضرار مادية جسيمة.

وافادت "رويترز" بان السيول الجارفة وانهيارات التربة خلال الاسابيع الاخيرة ادت الى مصرع ما لا يقل 111 شخصا وفقدان 22 اخرين.

وقال رئيس جمعية الصليب الاحمر الفيتنامي بهذا الصدد ان السيول الاخيرة تعد ضمن اكثر السيول تدميرا خلال العقود الاخيرة.

واسفرت سيول الاسابيع الاخيرة لغاية الان عن الحاق اضرار باكثر من 7 الاف و 200 هكتار من الاراضي الزراعية ونفوق 691 الف رأس من الماشية.

انتهى ** 2342