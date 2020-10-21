انعقاد اجتماع اللجنة القنصلية الايرانية الكازاخية المشتركة

وافادت الدائرة العامة للاعلام بوزارة الخارجية الايرانية ان الاجتماع التاسع للجنة القنصلية الإيرانية الكازاخستانية المشتركة، عقد اليوم الاربعاء في طهران برئاسة محمود أديب مدير عام دائرة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الايرانية ونظيره الكازاخستاني آقاتايف بافيرجان.

واتفق الجانبان خلال هذا الاجتماع على تسهيل منح التاشيرات للتجار والسياح والدبلوماسيين والدعم القنصلي لرعايا بعضهما البعض، ومكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، وتبادل اتفاقيات التعاون المتبادل في مجال القضاء.

ووفقا لهذا التقرير فان كازاخستان جعلت ايران رسميا في قائمة اصدار التاشيرات الالكترونية لرعاياها ومع انتهاء قيود كورونا سيكون بامكان المواطنين الإيرانيين الحصول على تاشيرات الكترونية من المنافذ الحدودية مع كازاخستان للسفر اليها.

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