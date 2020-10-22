الرئيس روحاني يرعى مراسم تدشين وانجاز نحو 500 ألف وحدة سكنية

وتقام مراسم بدء افتتاح وتنفيذ المشاريع الوطنية التابعة لوزارة الطرق والتنمية العمرانية على شكل 509 آلاف وحدة سكنية في جميع أنحاء البلاد صباح الخميس برعاية الرئيس روحاني.

ويتم في هذه المراسم افتتاح 11 الف و560 وحدة سكنية من مشروع "العمل الوطني للإسكان" في 8 محافظات و40 الف و180 وحدة سكنية في اطار مشروع "مهر للأسكان" وبدء إنشاء 157 الف وحدة سكنية .

كما يتم اليوم تحويل الأراضي لـ 135 ألف وحدة سكنية في مجموعات إلى المستحقين في إطار خطة العمل الوطنية وتقديم 253 الف و500 وحدة سكنية إلى المستحقين للمساكن في 31 محافظة.

وتم استثمار 246 ألف مليار تومان لتنفيذ هذه المشاريع و خلق فرص عمل لـ 1.5 مليون شخص.

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