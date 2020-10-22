قائد حرس الحدود يعلن ضبط 70 طنا من المخدرات

و أضاف العميد أحمد علي كودرزي في مقابلة مع الصحفيين بمدينة بوشهر جنوب البلاد اليوم الخميس: أن عمليات اعتقال المهربين المسلحين للمخدرات والأسلحة والسلع المحظورة، سجلت زيادة بنسبة 17 بالمئة في الاشهر السبعة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال أن عددا من قوات حرس الحدود للجمهورية الإسلامية استشهدوا في عمليات الاشتباك مع المهربين والتجار المسلحين الذين كانوا يحاولون زعزعة الأمن الاقتصادي للبلاد.

وتابع قائلا أن حرس حدود الجمهورية الإسلامية يواصلون اليوم النهج الذي اختطه المقاتلين في السنوات الثماني للدفاع المقدس وهم في الخطوط الأمامية للمعركة لمواجهة الاشرار والمسلحين ومهربي المخدرات لأقرار الأمن في البلاد .

انتهى** 2344