توقیع مذکرة تفاهم فی ختام اجتماع لجنة التجارة الحدودیة بین إیران وباکستان

و بعد یومین من المحادثات، وقع رئیسا وفدی إیران وباکستان مذکرة تعاون فی ختام الاجتماع الثامن للجنة التجارة الحدودیة المشترکة الذی عقد فی القنصلیة الإیرانیة العامة فی کویتا مرکز إقلیم بلوجستان جنوب غرب باکستان.

ووقع مذکرة التفاهم عن الجانب الإیرانی مساعدة محافظ سیستان وبلوجستان للشؤون الاقتصادیة " ماندانا زنکنه" ، فیما وقع عن الجانب الباکستانی "عبد الوحید مروت"، مدیر جمارک اقلیم بلوشستان .

کما حضر حفل التوقیع القنصل العام للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی کویتا، حسن درویشوند، والقنصل العام الباکستانی فی زاهدان ، محمد رفیع.

وفی ختام اجتماع لجنة التجارة عبر الحدود، أکد الجانبان علی تسهیل الإجراءات الجمرکیة، والتنسیق لإزالة العوائق أمام التجارة، وتطویر الأسواق الحدودیة، ومکافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، ومکافحة تهریب المخدرات.

کما حضر حاکم إقلیم بلوشستان الباکستانی "أمان الله خان یاسین زی" الاجتماع الختامی للجنة التجارة الحدودیة المشترکة، مؤکداً علی أهمیة تعمیق علاقات البلاد مع الجمهوریة الإسلامیة، وخاصة تطویر العلاقات بین المحافظتین الحدودیتین.

وأضاف: إن الحکومة الباکستانیة ملتزمة بتوسیع تعاونها مع جیرانها، وخاصة البلد الشقیق والصدیق إیران.

کما تحدث رئیس غرفة تجارة وصناعة کویتا "عبدالصمد موسی خیل" ورئیس غرفة زاهدان للتجارة والصناعة "عبدالرحیم ریغی"، عن سبل تطویر التعاون بین غرفتی التجارة.

وسيعقد الاجتماع التاسع للجنة التجارة الحدودیة الإیرانیة الباکستانیة المشترکة باستضافة مدينة زاهدان جنوب شرق ايران فی سبتمبر من العام المقبل.

انتهى** 2344