٢٢‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١:١٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84085144
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مع الرصد الناجح للأهداف بواسطة رادارات قدير ومراقب وبشير؛

إيران تدخل نادي الدول المصنعة للرادارات بعيدة المدى

إيران تدخل نادي الدول المصنعة للرادارات بعيدة المدى

طهران/ 22 تشرين الاول/ أكتوبر/ إرنا - خلال مناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 99" التي انطلقت يوم امس الاربعاء، نجحت رادارات قدير ومراقب وبشير في اكتشاف وتحديد أهداف مختلفة في منطقة المناورات العامة، وبهذا النجاح دخلت الجمهورية الإسلامية نادي الدول المصنعة للرادارات بعيدة المدى.

وفي المرحلة الرئيسية من مناورات الدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 99" ، قامت رادارات قدير ومراقب وبشير لقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش والقوات الجوية لحرس الثورة الاسلامية، من الكشف والتحديد الناجح للأهداف المحلقة فوق المنطقة العامة للمناورات، بما في ذلك الطائرات والمسيرات التابعة للقوات الجوية للجيش والقوات الجوية لحرس الثورة والتي حلقت في منطقة المناورات من قواعد مختلفة، وقدمت معلومات عن أهداف الطيران المكتشفة إلى شبكة الدفاع الجوي في البلاد.

ومنظومات قدير ومراقب وبشير الرادارية تم تصنيعها من قبل المتخصصين والعلماء الشبان من كوادر جهاد الاكتفاء الذاتي التابع لحرس الثورة، حيث تتميز هذه المنظومات بتقنية متطورة متاحة لعدد محدود من البلدان.

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