عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 31 الفا و650 شخصا

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 5 الاف و471 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 5550 الفا و 757 حالة لغاية الان بينهم 4895 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 442 الفا و674 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 304 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 31 الفا و650 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و628 الفا و 866 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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