إيران تمتلك طاقة كبيرة على تصميم محولات الطاقة الكهربائية في المنطقة

واضاف "محمد علي فرحناكيان" اليوم الخميس في حديث مع الصحفيين على هامش حفل افتتاح المؤتمر الدولي السابع للمحولات الإيرانية: أن ايران حققت الاكتفاء الذاتي في انتاج المحولات، بالاضافة الى تصنيع المحولات اللازمة في شبكة التوزيع والتوزيع الفائق وشبكة النقل لسد الطلب المحلي بالكامل .

وأشار رئيس مركز تنمية صادرات المياه والكهرباء بوزارة الطاقة إلى إمكانات بلادنا التصديرية في قطاع الكهرباء وتصدير الخدمات الفنية والهندسية، وقال: لدينا طاقة تصديرية كبيرة في المنطقة من حيث السلع والخدمات الفنية والهندسية.

واضاف ان التركيز الآن على السوق الإقليمية، موضحا أن بعض الشركات الإيرانية لديها الآن أسواق جيدة في إفريقيا ودول امريكا اللاتينية وشرق آسيا.

واعلن المستشار الدولي لوزير الطاقة عن نشاط القطاع الخاص في تصدير السلع والخدمات الفنية والهندسية وقال ان القطاع العام يدعم القطاع الخاص الناشط في هذا المجال.

واعتبر فرحناكيان إقامة معارض في الدول المختلفة ياتي في اطار دعم القطاع الخاص وتابع: نحاول استثمار إمكانات القطاع الخاص بشكل أكبر بالتعاون مع الوكيل الاقتصادي بوزارة الخارجية ومنظمة تنمية التجارة.

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