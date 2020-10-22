طهران: البرنامج الصاروخي الايراني مطابق للقوانين الدولية

جاء ذلك في كلمة القاها بلوجي اليوم الخميس خلال اجتماع اللجنة الاولى للجمعية العامة للامم المتحدة ردا على بعض المزاعم المطروحة من قبل بريطانيا وفرنسا حول البرنامج الصاروخي الايراني واضاف: ان ايران وبناء على القوانين الدولية بَنَت قدراتها الصاروخية الدفاعية الداخلية للحيلولة دون اي تهديد ضدها.

واضاف: انه وفيما يتعلق بالاتفاق النووي ينبغي عليّ التاكيد بان هذا الاتفاق ليس التزاما احادي الجانب قبلت به ايران فقط بل يتضمن ايضا التزامات سائر الاطراف المشاركة فيه ومن ضمنها الدول الاوروبية الثلاث.

واكد بلوجي قائلا: اننا نعتقد بانه عليهم بدلا عن ممارسة الضغوط على ايران، تنفيذ التزاماتهم وان يعملوا كذلك للحيلولة دون خرق القرار 2231 والاتفاق النووي وفرض العقوبات اللاقانونية القصوى ضد ايران من قبل الولايات المتحدة.

يتبع