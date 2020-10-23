باکستان تدعو للتعاون الوثيق مع ايران في جميع المجالات

وقال جودري في مؤتمره الصحفي الاسبوعي امس الخميس وفي الرد على سؤال لمراسل وكالة "ارنا": ان باكستان تدعو للتعاون الوثيق والقوي مع الجمهروية الاسلامية الايرانية في جميع المجالات.

واكد على الجذور العميقة للعلاقات الثنائية بين باكستان وايران واضاف: ان اسلام اباد تحظى الان بعلاقات جيدة جدا مع طهران.

واشار الى ان العلاقات الثنائية بين البلدين تاريخية وذات جذور مشتركة واضاف: اننا سنواصل التعاون الوثيق مع هذا البلد.

واعلن التزام باكستان بتعزيز العلاقات التجارية مع ايران وقال: ان العلاقات الوثيقة والقوية مؤشر للرغبة المشتركة بالمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية.

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