باکستان تدعو للتعاون الوثيق مع ايران في جميع المجالات

وقال جودري في مؤتمره الصحفي الاسبوعي امس الخميس وفي الرد على سؤال لمراسل وكالة "ارنا": ان باكستان تدعو للتعاون الوثيق والقوي مع الجمهروية الاسلامية الايرانية في جميع المجالات.
واكد على الجذور العميقة للعلاقات الثنائية بين باكستان وايران واضاف: ان اسلام اباد تحظى الان بعلاقات جيدة جدا مع طهران.
واشار الى ان العلاقات الثنائية بين البلدين تاريخية وذات جذور مشتركة واضاف: اننا سنواصل التعاون الوثيق مع هذا البلد.
واعلن التزام باكستان بتعزيز العلاقات التجارية مع ايران وقال: ان العلاقات الوثيقة والقوية مؤشر للرغبة المشتركة بالمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية.
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