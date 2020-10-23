٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٤:٢٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84085737
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باکستان تدعو للتعاون الوثيق مع ايران في جميع المجالات

باکستان تدعو للتعاون الوثيق مع ايران في جميع المجالات

اسلام آباد / 23 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ جودري بان بلاده تدعو للتعاون الوثيق مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في جميع المجالات.

وقال جودري في مؤتمره الصحفي الاسبوعي امس الخميس وفي الرد على سؤال لمراسل وكالة "ارنا": ان باكستان تدعو للتعاون الوثيق والقوي مع الجمهروية الاسلامية الايرانية في جميع المجالات.

واكد على الجذور العميقة للعلاقات الثنائية بين باكستان وايران واضاف: ان اسلام اباد تحظى الان بعلاقات جيدة جدا مع طهران.

واشار الى ان العلاقات الثنائية بين البلدين تاريخية وذات جذور مشتركة واضاف: اننا سنواصل التعاون الوثيق مع هذا البلد.

واعلن التزام باكستان بتعزيز العلاقات التجارية مع ايران وقال: ان العلاقات الوثيقة والقوية مؤشر للرغبة المشتركة بالمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية.

انتهى ** 2342

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