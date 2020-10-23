الهلال الاحمر الايراني ضمن افضل 10 جمعيات للاغاثة والتطوع في العالم

وقال نصيري في تصريح له امس الخميس: ان هذه المرتبة تعد المؤشر العام لجمعية الهلال الاحمر الايراني في العالم في اجمالي مجالات البنية التحتية والعملانية رغم ان لنا مراتب افضل في بعض المؤشرات.

واضاف: هنالك في كافة انحاء البلاد نحو 700 الف متطوع وشاب بصفة قوات عملانية تتعاون مع جمعية الهلال الاحمر والتي تمد لنا يد العون في مختلف المناسبات التي نحتاجهم فيها.

وحول مدى استعداد منظمة المتطوعين بجمعية الهلال الاحمر للنصف الثاني من العام وفصل الامطار قال: انه وفي ضوء التوقعات بحصول امطار غزيرة وشتاء صعب خاصة في مناطق البلاد الشمالية فقد اتخذنا الاجراءات اللوجستية وسائر التمهيدات اللازمة لتقديم خدمات الاغاثة والانقاذ عند الحاجة.

كما اشار الى برامج المنظمة للمساهمة في توفير الحزم المعيشية للمتضررين بسبب تفشي فيروس كورونا والعمل على توفيرها وتوزيعها في مختلف محافظات البلاد.

انتهى ** 2342