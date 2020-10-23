٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١٢:٠٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84085837
٠ Persons

سمات

تصنيف "يو اس نيوز": جامعة طهران الأفضل في إيران وبالمرتبة 58 آسيويا و387 عالميا

تصنيف "يو اس نيوز": جامعة طهران الأفضل في إيران وبالمرتبة 58 آسيويا و387 عالميا

طهران/ 23 تشرين الاول/ أكتوبر/ ارنا – حلت جامعة طهران الافضل بين الجامعات الايرانية، في المرتبة 58 آسيويا و 387 عالميا بحصولها على 54.4 نقطة حسب تصنيف "يو اس نيو".

وافادت العلاقات العامة لجامعة طهران اليوم الجمعة، ان تصنيف "يو اس نيو"، عمل على تقييم  1500 جامعة هي الافضل في العالم من 86 دولة لعام 2021.

ومن بين أهم المؤشرات التي تؤخذ بنظر الاعتبار في تصنيف "يو اس نيو"، رصيد البحث العالمي واهمية البحث الإقليمي ومعدل التعاون الدولي والمقالات المنشورة في المجلات ذات السمعة الطيبة و إجمالي الاستشهادات وعدد المنشورات وإجمالي المنشورات والكتاب والمؤتمر .

و من بين الجامعات الـ 1500 الافضل في العالم كانت هنالك 589 جامعة من آسيا من ضمنها 36 جامعة ايرانية.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
6 + 3 =