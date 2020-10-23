تصنيف "يو اس نيوز": جامعة طهران الأفضل في إيران وبالمرتبة 58 آسيويا و387 عالميا

وافادت العلاقات العامة لجامعة طهران اليوم الجمعة، ان تصنيف "يو اس نيو"، عمل على تقييم 1500 جامعة هي الافضل في العالم من 86 دولة لعام 2021.

ومن بين أهم المؤشرات التي تؤخذ بنظر الاعتبار في تصنيف "يو اس نيو"، رصيد البحث العالمي واهمية البحث الإقليمي ومعدل التعاون الدولي والمقالات المنشورة في المجلات ذات السمعة الطيبة و إجمالي الاستشهادات وعدد المنشورات وإجمالي المنشورات والكتاب والمؤتمر .

و من بين الجامعات الـ 1500 الافضل في العالم كانت هنالك 589 جامعة من آسيا من ضمنها 36 جامعة ايرانية.

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