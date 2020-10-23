سفیر إیران فی العراق: الحظر الأمریکی جعلنی أکثر تصمیماً

و فی تصریح لوکالة أنباء إرنا فی بغداد الیوم الجمعة اضاف السفیر الایرانی لدی العراق، عن الحظر الأمریکی وترحیب وسائل إعلام الدول الداعمة للإرهاب فی المنطقة: سررت لسماع هذا الخبر، موضحا ان النظام الإرهابی والإجرامی للولایات المتحدة کان قد وضعنی مرة أخری علی قائمة عقوباته الظالمة إلی جانب 80 ملیون إیرانی، حیث یواجه أبناء بلدی وآلاف الأطفال والمرضی، صعوبات فی تلقی الدواء والغذاء ویعانون من الضغوط اللانسانیة فی ذروة تفشی کورونا .

وأضاف أن القرار الامریکی جعلنی أکثر قوة بشأن أحقیة اهدافی واعمالی من أجل تحقیق الأهداف المقدسة للجمهوریة الإسلامیة وشعب بلادی.

وصرح السفیر مسجدی إن حرس الثورة الإسلامیة وفیلق القدس هما مفخرة لجمیع الاحرار والمجاهدین فی سبیل الله، مؤکدا أن محور المقاومة الإسلامیة وبدعم حازم من الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، سیواصل طریق الحریة والنضال ضد النظام الإرهابی للولایات المتحدة وإسرائیل الغاصبة وسیحقق النصر بأذن الله.

انتهى** 2344