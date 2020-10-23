تأهل منتخب الشطرنج الإيراني للرجال إلى نصف نهائي كأس آسيا

وتمكن منتخب الشطرنج الإيراني للرجال من التأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا بفوزه على سنغافورة.

في هذه البطولة التي أقيمت عبر الإنترنت، تمكن فريق الرجال الإيراني أولا من تحقيق فوز حاسم في مباراة الذهاب بفوزه 4-0 على سنغافورة ، وفي مباراة الإياب تمكن المنتخب الإيراني من التعادل 2-2 ، وبهذه النتيجة تقدم فريق الرجال الإيراني إلى المرحلة التالية.

وسيواجه منتخب إيران للشطرنج غدا منتخب أستراليا للتاهل الى نهائيات هذه المسابقة، كما ستتنافس كازاخستان والهند أيضا في المباراة الأخرى من هذه المرحلة.

ويضم منتخب الشطرنج الإيراني للرجال في هذه البطولة بويا ايدني وبرهام مقصودلو ومحمد أمين طباطبائي وإحسان قاسم مقامي وأرين غلام.

وغاب قائم مقامي عن هذه الجولة من المباراة، و في قسم السيدات، لم تتمكن لاعبات الشطرنج الإيرانيات من التأهل إلى نصف النهائي البطولة بعد خسارتهن أمام إندونيسيا في ربع نهائي المسابقة.

وسيتم منح الفائزين في هذه المسابقات شهادات وميداليات ذهبية وفضية وبرونزية ، كما تم تخصيص جائزة نقدية قدرها 20 الف دولار لهذه المسابقات.

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