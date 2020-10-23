نمو إنتاج السيارات بنسبة 19 بالمئة خلال ستة أشهر

واشار التقرير الى زيادة إنتاج 22 منتجا صناعيا ومعدنيا في الأشهر الستة الأولى من العام الايراني الحالي كما زاد إنتاج سيارات الركاب بنسبة 19 بالمئة.

كما شهد إنتاج الصلب الخام زيادة بنسبة 9 بالمائة ليبغ 13 مليون و 900 ألف طن في النصف الأول من العام ، كما زاد إنتاج الأجهزة المنزلية المختلفة بمليون و 964 ألف و 200 جهاز بنسبة 52.8 بالمئة.

وبحسب التقرير فقد ارتفع خلال هذه الفترة إنتاج سبائك الألمنيوم النقي بـ 196.200 طن في النصف الأول من العام بنسبة 53.2 بالمئة وبلغت كمية إنتاج الأسمنت في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 35 مليونا و 600 ألف طن مما زاد بنسبة 14.4 في المئة، كما بلغت المنتجات البتروكيماوية 30 مليونا و 500 ألف طن بزيادة 7.9 بالمئة في ستة اشهر.

انتهى** 2344