ضبط أكثر من أربعة أطنان من المخدرات في محافظة لرستان غرب إيران

واضاف "حاجي محمد مهديان نسب" في تصريح له اليوم الجمعة، انه وخلال أسبوع قوى الأمن الداخلي تم إتلاف طن و 570 كيلوغراما من المخدرات الصناعية.

كما اشار الى اعتقال 5 الاف و600 شخص من تجار المخدرات والموزعين في المحافظة.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة- 2020 الى أن إيران قامت بضبط 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهروين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

انتهى** 2344