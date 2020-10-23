٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٤:٣٦ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84086035
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السفير الإيراني في فيينا يلتقي الأمين العام للصليب الأحمر النمساوي

السفير الإيراني في فيينا يلتقي الأمين العام للصليب الأحمر النمساوي

طهران/ 23 تشرين الاول/ أكتوبر/ ارنا - اعلن السفير الايراني لدى النمسا عن لقائه مع الامين العام للصليب الاحمر النمساوي لبحث مكافحة فيروس كورونا وتعاون الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر.

وكتب عباس باقربور أردكاني على حسابه في تويتر اليوم الجمعة: في لقاء مفيد للغاية مع السيد ميشائيل أوبيرسينغ الأمين العام للصليب الأحمر النمساوي، تم مناقشة موضوع كورونا وآثاره الجانبية المختلفة والتعاون المشترك لجمعية الهلال الأحمر للجمهورية الإسلامية والصليب الأحمر النمساوي للمساعدة في مكافحة المرض، بما في ذلك التعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأضاف: لقد اتفقنا أيضا على كيفية تعزيز التعاون الإيجابي الحالي بين الصليب الأحمر النمساوي وجمعية الهلال الأحمر في مختلف المجالات.

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