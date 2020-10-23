اللجنة الرباعیة بعضویة إیران لها دور فاعل فی مکافحة الإرهاب

وقال اللواء تحسین الخفاجی المتحدث باسم قیادة العملیات المشترکة العراقیة، فی کلمة له الیوم الجمعة، إن اللجنة الرباعیة لتبادل المعلومات والتعاون الأمنی بین إیران والعراق وروسیا وسوریا ستواصل عملها بمقرها بوزارة الدفاع العراقیة .

وأضاف: ان ضباطا من هذه الدول اعضاء فی هذه اللجنة، ومهمة هذه اللجنة هی تبادل المعلومات والتنسیق واتخاذ إجراءات مشترکة ضد الجماعات الإرهابیة.

وقال اللواء الخفاجی إن اللجنة ما زالت تعمل بشکل فعال ویرأسها ضابط رفیع المستوی وهو مدیر جهاز المخابرات العسکریة.

وأضاف: ان عمل هذه اللجنة الأمنیة ونهجها یعتمد علی المعلومات الأمنیة والاستخباریة وتبادل هذه المعلومات بین الدول، خاصة المعلومات الخطیرة التی تؤثر سلبا علی أمن الدول.

وأضاف المتحدث باسم قیادة العملیات المشترکة العراقیة: نحن نواصل عملنا من خلال تقدیم خدمات جلیلة فی مکافحة الإرهاب ومساعدة قوات الأمن العراقیة ضد عصابات داعش الإرهابیة وضبط الحدود.

وتشکلت اللجنة الرباعیة لتبادل المعلومات والتعاون الأمنی بین إیران والعراق وروسیا وسوریا بهدف تبادل المعلومات لمحاربة الإرهاب فی عام 2015 مع أعضاء عسکریین لإیران وسوریا وروسیا وممثل العراق فی بغداد، حیث عقدت اللجنة اجتماعات مختلفة لتنسیق وتبادل للمعلومات بین الدول الأعضاء.

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