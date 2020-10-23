محافظ البنك المركزي: سيتم توسيع اسلوب مقايضة النفط بالسلع الاساسية

وكتب همتي في مدونة له على موقع التواصل الاجتماعي "اينستغرام" مساء اليوم الجمعة: رغم تفشي فيروس كورونا وتاثير ذلك على الصادرات غير النفطية وانخفاض اسار النفط والمشتقات النفطية في الاشهر الاولى من العام (الايراني) الجاري (بدا في 20 اذار/مارس)، فقد بلغ حجم توفير العملة الاجنبية من قبل البنك المركزي والسوق الثانوية خلال الاشهر السبعة الاولى من العام نحو 18.5 مليار دولار.

واضاف: ان وتيرة زيادة صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية الى جانب الاسراع في الصادرات غير النفطية خلال الاشهر الاخيرة قد خلقت ظروفا افضل لتوفير العملة الاجنبية لسلع الواردات.

وقال همتي: انه وفي مسار زيادة حجم التجارة الخارجية للبلاد والاستثمار الافضل للامكانيات الانتاجية الداخلية سيتم كذلك الى جانب الاساليب الجارية توسيع استخدام اسلوب مقايضة النفط بالسلع الاساسية والضرورية للبلاد بمحورية وزارة النفط.

واضاف محافظ البنك المركزي: ان وزارة الصناعة والمناجم والتجارة بصفتها الجهة المتولية لشؤون التجارة الخارجية، ستحقق الواردات الضرورية واللازمة للوحدات الانتاجية مع المصدرين المنتخبين من القطاع الخاص.

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