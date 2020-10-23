اخماد النيران في الوحدة الاروماتية لبتروكيمياويات ميناء "الامام" جنوب غرب ايران

وافادت العلاقات العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيمياويات انه وفور الاعلان عن وقوع حادث الحريق في الساعة الثالثة و 45 دقيقة عصر اليوم الجمعة "بالتوقيت المحلي" (الثانية عشرة و 15 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش) سارعت سيارات الاطفاء التابعة للشركة لاخماد الحريق، ومن ثم بادرت دائرة الاطفائية في المنطقة الى ارسال 3 سيارات اطفاء كما ارسلت بتروكيمياويات "رازي" سيارة اطفاء وكذلك بتروكيمياويات "فجر" لدعم عمليات الاطفاء.

وتم اخماد الحريق تماما في الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (الثالثة عصرا بتوقيت غرينتش) بعد اغلاق صمامات السيطرة وقطع الوقود.

ولم يسفر الحادث عن اصابة اي شخص.

وتجري التحقيقات في الوقت الحاضر من قبل الخبراء للكشف عن السبب في وقوع الحادث.

انتهى ** 2342