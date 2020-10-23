٢٤‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١٢:٥٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84086268
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اتفاق ايراني صربي على التعاون الاعلامي

اتفاق ايراني صربي على التعاون الاعلامي

بلغراد / 24 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- التقى السفير الايراني في بلغراد رشيد حسن بور مدير صحيفة "بوليتيكا" الصربية واسعة الانتشار "ماركو البونوفيتش" واتفقا حول التعاون الاعلامي بين الجانبين ومن ضمنه اطلاع القسم الخارجي في الصحيفة بصورة مباشرة على المصادر الاعلامية الموثوقة في طهران.

وقال مدير صحيفة "بوليتيكا" في هذا اللقاء الذي جرى الجمعة، ان مسؤولية هذه الصحيفة والتزامها تجاه قراءها هو تقديم التقارير الواقعية عن الاحداث والاوضاع في منطقة الشرق الاوسط.

واشار الى ان صربيا تعرضت على مدى اعوام طويلة لهجمات اعلامية عالمية شديدة، وقدم شرحا عن انشطة وسائل الاعلام العامة في بلاده.

من جانبه قال السفير الايراني خلال اللقاء: ان ايران تثمن كثيرا تعامل صحيفة "بوليتيكا" المتوازن ازاء التقارير المتعلقة بالجمهورية الاسلامية الايرانية وعدم التبعية لنهج الاساءة الى سمعتها من قبل وسائل الاعلام الغربية.

واضاف حسن بور: ان الجمهروية الاسلامية الايرانية تولي اهمية كبيرة لصربيا وترى بانها تشكل جسرا الى منطقة البلقان.

واشار الى الارادة السياسية المتوفرة للتقدم بالعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والرياضية، معربا عن امله بان تتوفر الظروف بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" ليقوم الرئيس الصربي الكساندر فوتشيتش بزيارة رسمية الى طهران.

انتهى ** 2342  

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