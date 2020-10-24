استاذ جامعة ألاباما: فشل بومبيو في تمديد الحظر التسليحي ضد ايران جعله يهذي

وفي مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء ، تطرق نادر انتصار الى رفع الحظر التسليحي ضد ايران بموجب القرار 2231 و قال: من الناحية القانونية وبموجب ملحق القرار 2231 لمجلس الامن الدولي فأن الحظر التسليحي ضد ايران انتهى وكذلك حظر 23 شخصية حقوقية ايرانية انتهى ولكن كما في السابق فأن القانون وتطبيقه ظاهرتين منفصلتين عن بعضهما .

واشار انتصار الى مساعي ترامب للقضاء على الاتفاق النووي واضاف : ان ادارة ترامب بذلت الكثير لتمديد الحظر التسليحي ضد ايران ولكنها فشلت وحتى لم تستطع اقناع حلفائها الاوروبيين بذلك لذا فأن هذا الحدث جعل بومبيو يهذي في كلامه .

واشار ايضا الى اهمية الغاء الحظر التسليحي وقال : ان الهدف الاصلي للاتفاق النووي هو تطبيع العلاقات الاقتصادية مع ايران وهذا لم يتحقق بفعل خروج امريكا من الاتفاق واللجوء الى سياسية الحظر الاقصى ضد ايران .

وفيما يتعلق بردود فعل الاتحاد الاوروبي حيال انهاء الحظر التسليحي ضد ايران قال المحلل السياسي : ان الاتحاد الاوروبي سيستمر في الحد من التعامل التسليحي مع ايران ولعدة سنوات اخرى ولكن باقي الدول الاوروبية بأمكانها التعامل مع ايران في مجال بيع وشراء الاسلحة .

وحول ادعاء الادارة الامريكية بان انهاء الحظر التسليحي سيزيد عدم الاستقرار في المنطقة قال انتصار : ان امريكا تعتبر نفسها سيدة العالم وان اية دولة تعارض هذا الامر تعتبرها عدوا لها ولن تحتمل ذلك .

وحول الاثار الاقليمية لانهاء الحظر التسليحي قال استاذ العلوم السياسية في جامعة الاباما الامريكية : ان دول من امثال السعودية والامارات ستتخذان انهاء الحظر التسليحي ضد ايران ذريعة لزيادة مشترياتهم للاسلحة ولكن يجب عدم نسيان ان الاسلحة التي ستقوم ايران بشرائها مستقبلا لايمكن مقارنتها مع مشتريات السعودية والامارات الجنونية.

واضاف انتصار ان السعودية والامارات ستمثلان على مدى سنوات طويلة من اكبر اسباب انعدام الامن وزعزعة الاستقرار في المنطقة .

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