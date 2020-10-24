٢٤‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١٠:٢٥ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84086524
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باكستان : ندرس جميع جوانب رفع الحظر التسليحي عن إيران

باكستان : ندرس جميع جوانب رفع الحظر التسليحي عن إيران

اسلام اباد / 24 تشرين ا لاول/ اكتوبر/ ارنا – اكد وزير الخارجية الباكستاني "شاه محمود قريشي" على ان تطوير مستوى العلاقات المتقاربة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال ان اسلام اباد تدرس جميع جوانب رفع حظر الأسلحة عن طهران.

وعلى هامش الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة في إسلام أباد، اضاف قريشي ردًا على سؤال مراسل إرنا حول موقف الحكومة الباكستانية من رفع الحظر التسليحي ضد إيران: ان الحظر التسليحي ضد ايران هو قسمين الاول اقرته الامم المتحدة والذي انتهى والثاني امريكي ومازال قائما.

ولفت قريشي : ان باكستان تدرس جميع جوانب رفع حظر الأسلحة عن إيران ، مؤكدا ان باكستان تحمّل المسؤولية وتلتزم بالقرارات الدولية ولاتنقض اي حظر اممي.

واضاف:  ان الجمهورية الاسلامية الايرانية جارتنا وتربطنا بها علاقات تاريخية متقاربة لذا فأننا نأخذ بعين الاعتبار كل ذلك في اتخاذ القرار.

وكانت الخارجية الباكستانية قال بشأن انهاء الحظر التسليحي ضد ايران : ان اسلام اباد ترغب بتعاون متين مع طهران في جميع المجالات.

انتهى**م م**

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