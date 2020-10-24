باكستان : ندرس جميع جوانب رفع الحظر التسليحي عن إيران

وعلى هامش الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة في إسلام أباد، اضاف قريشي ردًا على سؤال مراسل إرنا حول موقف الحكومة الباكستانية من رفع الحظر التسليحي ضد إيران: ان الحظر التسليحي ضد ايران هو قسمين الاول اقرته الامم المتحدة والذي انتهى والثاني امريكي ومازال قائما.

ولفت قريشي : ان باكستان تدرس جميع جوانب رفع حظر الأسلحة عن إيران ، مؤكدا ان باكستان تحمّل المسؤولية وتلتزم بالقرارات الدولية ولاتنقض اي حظر اممي.

واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية جارتنا وتربطنا بها علاقات تاريخية متقاربة لذا فأننا نأخذ بعين الاعتبار كل ذلك في اتخاذ القرار.

وكانت الخارجية الباكستانية قال بشأن انهاء الحظر التسليحي ضد ايران : ان اسلام اباد ترغب بتعاون متين مع طهران في جميع المجالات.

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