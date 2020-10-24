رئيسا شرطة مكافحة المخدرات الايراني والتركي يؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي

واعرب اللواء مجيد كريمي اليوم السبت في اجتماع مع رئيس شرطة مكافحة المخدرات التركي عبر الفيديو كونفرانس عن ارتياحه للفرصة المتاحة وقال : "نأمل أن نشهد اتخاذ اجراءات مناسبة لمواجهة تهريب المخدرات من خلال التعاون المتبادل.

و إشار إلى تقرير أصدرته الأمم المتحدة حول وضع تهريب المخدرات على المستوى الدولي وقال "للأسف في الظروف الجديدة لتفشي فيروس كورونا ، نشهد زيادة في ضبط تهريب المخدرات من أفغانستان إلى إيران" حيث تم خلال الأشهر الستة الأولى للعام الايراني الحالي ( بدا 21 مارس 2020) ضبط أكثر من 10 أطنان من الميثامفيتامين من المهربين.

وتطرق إلى الزيارة التي قام بها نائب وزير الداخلية الأفغاني في شؤون مكافحة المخدرات والوفد المرافق له الى ايران مؤخرا وقال خلال اجتماعات مشتركة مع مسؤولي شرطة مكافحة المخدرات الأفغانية في إيران اكد الجانب الأفغاني على زيادة تهريب المخدرات في افغانستان بسبب عدم سيطرة الشرطة الأفغانية على مناطق من أفغانستان.

وقدم رئيس شرطة مكافحة المخدرات الايراني شرحا حول اوضاع مكافحة تهريب المخدرات وترانزيتها في إيران وقال "لحسن الحظ ، شهدنا زيادة بنسبة 34٪ في ضبط أنواع المخدرات من قبل شرطة مكافحة المخدرات عند مداخل الحدود الأفغانية" والباكستانية الى ايران.

واكد اللواء كريمي على استعداد شرطة مكافحة المخدرات لتفعيل نشاطات دوريات حدودية وتشكيل فريق إستخباراتي بشان ملفات خاصة وتشكيل فريق عمل استخباراتي بين ضباط العمليات ومخابرات شرطة مكافحة المخدرات لتبادل آخر الأخبار والمعلومات بين البلدين.

من جانبه وأعرب رئيس شرطة مكافحة المخدرات التركي " ابراهیم حقی سعید اوقلو " عن ارتياحه للفرصة المتاحة وهنأ نظيره الإيراني بأسبوع قوى الامن الداخلي وأضاف: وفقا لتقارير دولية ، نشهد نجاحًا متزايدًا لعمليات شرطة مكافحة المخدرات الايرانية في مجال تهريب المخدرات وترانزيتها في المنطقة.

وقال أوغلو انه "منذ انتشار فيروس كورونا بسبب إغلاق الحدود البرية والجوية ، يتم معظم عمليات تهريب المخدرات إلى تركيا عن طريق البحر ، ولحسن الحظ شهدنا تراجعا في استيراد المواد الأفيونية من إيران إلى تركيا في هذا العام بسبب الاجراءات المناسببة التي اتخذتها شرطة مكافحة المخدرات الايرانية.

ودعا الى تعزيز التعاون مع شرطة مكافحة المخدرات الايرانية للتصدي مع تهريب وترانزيت المخدرات معربا عن امله بان يجتمع مسؤولو شرطة مكافحة المخدرات في كلا البلدين وجها لوجه في المستقبل القريب بعد القضاء على فيروس كورونا .

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