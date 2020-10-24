٢٤‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١١:١٤ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84086624
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في حسينية الامام الخميني (ره)

انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بحضور قائد الثورة الاسلامية

انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بحضور قائد الثورة الاسلامية

طهران / 24 تشرين ا لاول/ اكتوبر/ ارنا – بحضور قائد الثورة الاسلامية عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اجتماعه اليوم السبت في حسينية الامام الخميني (رحمه الله).

وافادت ارنا عن العلاقات العامة لمكتب قائد الثورة الاسلامية ان اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا لا زال مستمرا بحضور قائد الثورة الاسلامية في حسينية الامام الخميني (رحمه الله).

سنوافيكم بتفاصيل الخبر لاحقا.

انتهى**م م**

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