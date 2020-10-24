٢٤‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١١:٤٠ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84086677
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رسامة الكاريكاتور الايرانية تتألق في قبرص

رسامة الكاريكاتور الايرانية تتألق في قبرص

طهران / 24 تشرين ا لاول/ اكتوبر/ ارنا – احرزت رسامة الكاريكاتور الايرانية " جالة يوسفي " المركز الثالث في مهرجان قبرص الدولي لرسوم الكاريكاتور بدورته التاسعة.

وافادت ارنا ان يوسفي فازت بالمركز الثالث في مهرجان قبرص الدولي لرسوم الكاريكاتور بدورته التاسعة وذلك من بين 289 رسام من 62 دولة ارسلوا 887 اثرا فنيا للمهرجان .

واقيمت منافسات المهرجان تحت عنوان موضوع الزيتون ومنها " الزيتون والزمان " " الزيتون والتاريخ " " الزيتون والعظماء و" الزيتون والسلام "، و" الزيتون التكنولوجيا "، و " الزيتون والصحة"، و" الزيتون والحرب "، و "الزيتون والمرأة"، و "الزيتون و الرجل"  وعناوين اخرى .

وبسبب تفشي فيروس كورونا سيتم تقديم الجوائز للفائزين ضمن احتفال سيقام في قبرص العام المقبل.

انتهى**م م**

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