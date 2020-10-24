قائد الثورة الاسلامية : سلامة وصحة الشعب هي الاصل والاولوية في اتخاذ القرارات

وافاد المركز الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية ان سماحة القائد استقبل صباح اليوم في حسينية الامام الخميني ( رحمه الله) رئيس الجمهورية واعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا حيث اعرب سماحته عن تقديره لجهود اللجنة واكد على ضرورة ادارة الازمة على افضل وجه ممكن لانها تمس ارواح وصحة وامن واقتصاد الشعب .

واكد سماحة قائد الثورة الاسلامية ضرورة اتخاذ قرارات حازمة وسيادية واقناع الرأي العام وتعاون جميع الاجهزة وكل المواطنين لمواجهة الاوضاع المؤسفة لتفشي جائحة كورونا التي تعم العالم كله.

وأشاد سماحته باداء اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا واللجان التابعة لها معتبرا اداء الكادر العلاجي والصحي متألقا وقادرا وهو بمثابة الجهاد في سبيل الله مؤكدا على أن مهمة سلامة وصحة الشعب يجب ان تكون الاصل والاولوية في اتخاذ القرارات.

وأضاف آية الله خامنه اي: ان الرقابة الصارمة على نقاط دخول البلاد ، وتقييد حركة المرور بين المدن غير الضرورية إلى جانب إقناع الناس والتطبيق الصارم لحركة أسطول النقل ، هي من مصاديق القيود التي تتحمل مسؤولية تنفيذها والإشراف عليها مجلس الامن القومي وقوات الامن الداخلي .

واعتبر سماحته التعليم العام بشأن طرق الوقاية بالاستعانة من امكانيات المساجد والتعبئة مع التركيز على وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة الإرشاد والإذاعة والتلفزيون " ضروريا لمواجهة كورونا.

وشدد سماحته على ضرورة توظيف القوى العاملة التي تحتاجها وزارة الصحة ، معربا عن تقديره العميق والصادق لأبحاث الباحثين في التوصل إلى انتاج أدوية اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وفي الختام اكد سماحته على اهمية الدعاء والتضرع والاستغفار للتخلص من البلاء .

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