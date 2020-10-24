مصدر مسؤول : اطلاق الدورة الاولى لجائزة العلامة الطباطبائي الدولية

وجاء في نص استكتاب الجائزة، ان جامعة العلامة الطباطبائي (التي تتخذ من طهران مقرا رئيسيا لها) تقوم بالتعاون مع منظمة "ايكو" الدولية وتزامنا مع حلول اسبوع الكتاب والقراءة، بإطلاق الدورة الاولى لجائزة العلامة الطباطبائي الدولية.

ودعت الجامعة الايرانية جميع المؤلفين وباحثي العلوم الانسانية والاجتماعية غير الايرانيين من ارجاء العالم، بارسال مؤلفاتهم التي صدرت باللغة الفارسية بين العامين 2018 و2020، الى لجنة تحكيم الجائزة على العنوان international@atu.ac.ir، وفي مدة اقصاها 31 تشرين الاول /اكتوبر الحالي.

ودعا استكتاب الجائزة ايضا، المشاركين ان يرسلوا بعض الوثائق ذات الصلة بهم وباثارهم المرسلة في خلاصة لاتتعدى عن 20 صفحة "بي دي اف"؛ وبما في ذلك معلومات حول عدد صفحات الكتاب وفهرس موضوعاته والمقدمة والصفحات الاولى منه، الى جانب خلاصة عن الكتاب لا تتعدى عن 500 مفردة.

انتهى ** ح ع