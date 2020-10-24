الايرانية "الهة خرامان" تفوز بالمركز الثاني لمهرجان قبرص الدولي للكاريكاتور

ويعدّ مهرجان قبرص الدولي للكاريكاتور من المناسبات الدولية الشهيرة والذي شهد حضور العديد من الفنانين الايرانيين بمن فيهم الراحل "شهرام رضائي" والسيدة "نركس جوان مجيدي" والسيدة "شيرين قلي بور".

علما ان السيدى خرامان، خريجة فرع التواصل الجرافيكي (المرئي) من جامعة "ساريان" في مدينة ساري (شمال ايران)، وتحمل في سجلها الفني العديد من الجوائز التي حازت عليها خلال مهرجانات محلية ودولية مختلفة.

ومن ابرز مشاركات رسامة الكاريكاتور الايرانية (خرامان)، يشار الى تاهلها لمرحلة نهائيات مهرجان قبرص الدولي 2017 ومنحها شهادة تقدير ونشر علمها الفني في مهرجان كوريا الجنوبية 2015، وشهادة تقدير ونشر الاثر في مهرجان بلجيكا 2010، والفوز بالمركز الاول في مسابقة الكاريكاتور بجامعة ساري 2013، وجوائز محلية اخرى.

وفي سياق متصل، تجدر الاشارة الى فوز رسامة الكاريكاتور الايرانية هي الاخرى السيدة "جالة يوسفي" بالمركز الثالث في مهرجان قبرص الدولي لرسوم الكاريكاتور بدورته التاسعة (2020)، من بين 289 رساما مثّلوا 62 دولة.

وبسبب جائحة كورونا العالمية، سيتم توزيع الجوائز على الفائزين في هذا الحدث الدولي ضمن احتفالية تقام في قبرص العام المقبل.

انتهى ** ح ع