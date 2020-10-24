ايران ترحب بقرار وقف النار في ليبيا

ونقلت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية عن "خطيب زادة" اليوم السبت، انه اشاد بموقف الامم المتحدة واطراف النزاع في ليبيا الذي افضى الى قرار وقف الاقتتال؛ متطلعا الى استدامة القرار والتزام طرفي النزاع (حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني) بالتعهدات.

كما نوه المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى ضرورة قطع التدخل الاجنبي في عملية المفاوضات الليبية.

وجدد خطيب زادة التاكيد، باسم الجمهورية الاسلامية الايرانية، على رفض الخيار العسكري وتحكيم لغة الحوار واللجوء الى الخيار السياسي لتسوية الازمة في ليبيا.

واعلن طرفا النزاع في ليبيا، امس الجمعة عن قرارهما خلال مفاوضات جنيف، القاضي بوقف اطلاق النار الشامل؛ وذلك عقب اعلان المنظمة الاممية، امس الاول الخميس، بان "طرفي الصراع الليبي توصلا الى عدد من الاتفاقات بما في ذلك اعادة فتح الطرق البرية والجوية لهذا البلد".

انتهى ** ح ع