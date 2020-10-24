العمید اشتري : القوات المسلحة دعامة الشعب التي تبعث على الفخر والاعتزاز

تصريحات العميد اشتري هذه، جاءت خلال اللقاء مع القائد العام للحرس الثوري "اللواء حسين سلامي" ومرافقيه بمقر قيادة الامن الداخلي اليوم السبت، الذين قدموا التهنئة بمناسبة اسبوع قوى الامن الداخلي في ايران.

واثنى القائد الامني الايراني رفيع المستوى بمواقف الحرس الثوري المساندة لقوى الامن الداخلي، قائلا : اننا نعيش اليوم الفترة الذهبية للتعاون والتآزر بين القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع : ان قوى الامن الداخلي وحرس الثورة الاسلامية سيواصلان القيام بمهامها جنبا الى جنب وفي كافة الظروف التي تمر بها البلاد.

وشدد بالقول : ان تعاون وتآلف القلوب بين القوات المسلحة وغيرها من المؤسسات الوطنية ستبطل مؤامرات الاعداء وتحبط محاولاتهم؛ مردفا ان المسؤولية تثقل عاتقنا للحفاظ على هذا التماسك اليوم.

وفي جانب اخر من تصريحاته خلال اللقاء، اشار قائد قوى الامن الداخلي برسالة قائد الثورة الاسلامية التي اشاد فيها بتضجيات جميع المنتسبين الى هذه القوة المسلحة؛ مؤكدا ان رسالة سماحته رفعت معنوياتنا، وانه لمدعاة للفخر والاعتزاز عند جميع العاملين لدى قوى الامن الداخلي ان يكونوا جندا للولاية.

وفي معرض الاشارة الى البرامج التي نفذت خلال اسبوع قوى الامن الداخلي على صعيد البلاد، اكد العميد اشتري ان الغاية من هذه البرامج تكمن في تقديم المزيد من الخدمات الى الشعب.

كما نوه بجهود قوى الامن الداخلي لمكافحة وباء كورونا، مصرحا ان حماة السلام في ايران الاسلامية جنّدوا انفسهم من اجل هزيمة هذا الفيروس المنحوس.

انتهى ** ح ع