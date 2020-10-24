مادورو: فنزويلا تأخذ استشارات عسكرية من روسيا والصين وإيران وكوبا

وكتب مادورو في تغريدة له اليوم السبت، اننا نعتزم تاسيس مجلس عسكري علمي وتكنولوجي وتفعيله بصورة واسعة بالتشاور والدعم من روسيا والصين وايران.

وفي اجتماع مع اللجنة العليا للجيش والقادة العسكريين في فنزويلا قال بان هذه الخطوة سيتم اتخاذها خلال الاسابيع القادمة في مسار تحقيق استقلالية النظام التسليحي للبلاد في ظل استثمار الطاقات العلمية الوطنية الداخلية.

وفي جانب اخر من تصريحه حذّر الرئيس الفنزويلي المرتزقة الذين يستعدون في كولومبيا لشن هجمات على نقاط عسكرية وحدودية فنزويلية، داعيا جيش بلاده للتصدي لاي هجوم مسلح وعدوان من جانب الحكومة الكولومبية.

يذكر ان الولايات المتحدة وبعض حلفائها سعوا خلال الاعوام الاخيرة لفرض اجراءات حظر ضد الحكومة الفنزویلية بهدف فرض العزلة على الرئيس مادورو وارغامه على التنحي عن السلطة الا ان جميع محاولاتهم باءت بالفشل ولم يتمكنوا من تغيير موقف الجيش الفنزويلي لصالحهم.

انتهى**أ م د