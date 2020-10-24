البنك المركزي الايراني يخصص 6.1 مليار دولار لاستيراد السلع الأساسية

وجاء في بيان اصدره البنك المركزي الايراني بهذا الصدد: ان البنك وفّر منذ بداية العام الايراني الجاري (بدا في 20 اذار/مارس) العملة الاجنبية لشراء السلع الأساسية للبلاد وفق الأنظمة المتبعة رغم ضغوط الحظر، فيما يكون تحديد الأولويات لكمية العملة الاجنبية المخصصة لشراء السلع الاساسية على عاتق الوزارات المعنية، بما في ذلك وزارات "الصناعة والمناجم والتجارة" و"الجهاد الزراعي" و"الصحة والعلاج والتعليم الطبي".

واضاف: انه خلال هذا العام، ووفق مرسوم حكومي، تم تحديد سقف 8 مليارات دولار من العملة الاجنبية بسعر 4200 تومان للدولار الواحد لتوريد السلع الأساسية بشكل مستقل، وتشمل 5.5 مليار دولار للسلع الأساسية (الذرة والبذور الزيتية والزيت الخام والدقيق والشعير والقمح) و 1.5 مليار دولار للأدوية و 1 مليار دولار لشراء المعدات الطبية.

انتهى ** 2342