قائد الامن الداخلي يؤكد على المتابعة الجادة لقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا

وقال العميد اشتري في حوار مع التلفزيون الايراني مساء السبت: ان الشرطة عازمة على تنفيذ قرارات لجنة كورونا ومتابعتها بصورة جادة ومحاسبة من لا يلتزم بها.

واشار الى ان قوى الامن الداخلي ومنذ تفشي فيروس كورونا، عملت الى جانب مهمتها في الحفاظ على امن البلاد، بعدة امور، اولها المشاركة بكل طاقاتها وقدراتها في المجال الصحي والعلاجي في سياق مكافحة المرض ومعالجة المصابين به والثاني التصدي للمحتكرين للمستلزمات والادوات الطبية وكذلك تنفيذ توصية التباعد الاجتماعي في صفوف المجتمع اضافة الى تعقيم الشوارع والساحات والاماكن العامة.

وقال العميد اشتري: اننا نتابع بجدية قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا ونطلب من المواطنين الالتزام بجميع التوصيات الصحية وستعمل الشرطة على تنفيذ القانون الذي هو من اجل الحفاظ على صحة المواطنين.

كما اكد بان قوى الامن الداخلي ستقوم بتعزيز الحكومة الالكترونية الذكية لتقديم خدماتها للمواطنين وتسهيل امورهم وهم في المنازل للتقليل حد الامكان من مراجعة الدوائر الرسمية لانجاز اعمالهم وبالتالي خفض احتمالات الاصابة بالفيروس.

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