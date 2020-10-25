الحرس الثوري يتولى حماية المناطق الحدودية شمال غربي البلاد

وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني للحرس الثوري، ان لواء الامام الزمان (عج) الميكانيكي بالقوة البرية للحرس الثوري، نشر قواته بما يشمل الدبابات واجهزة عسكرية اخرى في الحدود الشمال غربية، من اجل حماية المواطنين وتامين الشريط الحدودي لمدينتي "خداآفرين" و"جلفا" (بمحافظة اذربايجان الشرقية – شمال غرب).

وفي سياق متصل، اعلن عضو في حرس الثورة الاسلامية، انه بناء على ايعاز من قيادة لواء الامام الزمام (عج)، فقد تولت القوة البرية للحرس الثوري مهمة الدفاع عن وحدة اراضي البلاد وحماية المواطنين السائرين على نهج الولاية بمقاطعة "خداآفرين".

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