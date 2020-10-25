الجيش الايراني يطلق مناورات عشاق الولاية 99 شمال غربي البلاد

واضاف المصدر نفسه، ان المناورات نفذت بنجاح هجومين ليلي ونهاري في سياق استعراض الاقتدار والجاهزية القتالية لدى الجيش والارتقاء بمستوى التنقل في هذه المنطقة.

وعرضت الوحدات المشاركة في مناورات عشاق الولاية 99، قدراتها للمرة الثانية في المنطقة عامة بشمال غربي البلاد، وبحلة جديدة للقوة البرية بعد تحول الوية المشاة الالية لديها الى الوية هجومية متحركة.

وفي هذه المناورات التكتيكية التخصصية التي جرت مرحلتها الاولية في الليل، قامت وحدات المشاة والهندسة والطائرات المسيرة ومجموعة 11 المدفعية التابعة للقوة البرية للجيش الايراني، باسناد اللواء الهجومي المتحرك 164 ليبلغ الاهدف المحددة خلال المرحلتين الليلية والنهارية.

وخلال مرحلة الهجوم النهاري، تمكن اللواء 164 المتنقل من تحقيق اهدافه المحددة عبر تنفيذ الخطط القتالية ذات الصلة.

وافادت العلاقات العامة للجيش ايضا، ان الهدف من تنفيذ مناورات "عشاق الولاية 99" هو الارتقاء بقوة التحرك والرد السريع على التهديدات ورفع مستوى الجهوزية القتالية والقوة الدفاعية في البلاد.

انتهى** ح ع