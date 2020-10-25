القوة البرية للجيش بلغت من الجهوزية ما لا يقارن بالسنوات الماضية

وفي تصريحه، على هامش مناورات "عشاق الولاية 99" التي انطلقت اليوم الاحد داخل المناطق الحدودية شمال غربي البلاد، اضاف العميد حيدري : ان القوة البرية للجيش حققت تحولات جذرية في هيكلية وحداتها لتصبح اليوم قوة هجومية متحركة ورد سريع.

واردف القول : ان مناورات "عشاق الولاية 99" التي تجري حاليا شمال غرب ايران، وفّرت الفرصة في ضوء المؤشرات التي اُخذت بعين الاعتبار من اجل تقييم جديد للاقتدار والجهوزية القتالية لدى القوة البرية للجيش وعلى اساس هيكليتها الحديثة.

وصرح العميد حيدري، انه تم خلال فترة المناورات تنفيذ مراحل مؤثرة للغاية بنجاح؛ ومنها العمليات الليلية لتتمكن القوات المشتركة على اساس الخطط المحددة و وفق التكتيكات الجديدة، من دحر العدو في ساحات القتال الحقيقية.

وشدد على ان القوة البرية للجيش مستعدة، بفضل الباري تعالى وفي ضوء جهوزيتها وقدراتها القتالية، لدحر اي معتد في اقصى سرعة ممكنة.

واعلنت العلاقات العامة للجيش الايراني في بيان لها اليوم، انطلاق مناورات "عشاق الولاية 99"، بقيادة اللواء 164 المتنقل التابع للقوة البرية للجيش في مناطق بشمال غربي البلاد.

واضاف البيان، ان المناورات نفذت بنجاح هجومين ليلي ونهاري في سياق استعراض الاقتدار والجاهزية القتالية لدى الجيش والارتقاء بمستوى التنقل في هذه المنطقة.

انتهى ** ح ع