نائب عراقي : ادراج السفير الايراني ضمن "لائحة العقوبات" مخالف للاعراف الدبلوماسية

وقال "خلاطي" في حوار خاص مع مراسل "ارنا" من بغداد، الاحد : انه بين فترة واخرى تصدر الحكومة الامريكية لائحة "عقوبات" وأعتقد ان هذه هي ليست منطقية وليست عادلة خصوصا فيما يتعلق بالقضايا التي تؤثر على علاقة العراق بجيرانه.

وأضاف، ان "ادراج السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي، ضمن الاسماء الممنوعة و الاسماء المشمولة بالعقوبات هو امر خارج السياقات الدبلوماسية وخارج قواعد السلوك الدولية".

وأشار البرلماني العراقي الى ضرورة، ان يكون للمجتمع الدولي موقف من هذه القرارات الامريكية وفي القوائم التي يصدرها البيت الابيض، لانه لا يمكن ان يكون المزاج الشخصي هو الذي يحدد ويتحكم في تلك القوائم التي تصدر؛ مؤكدا ان "هناك تاثير كبير و واضح للمزاج الشخصي في اختيار هذه القوام".

واستنكر خلاطي الخطوة الأمريكية لإدراج سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في قائمة الحظر، لافتا الى ان "العالم يقوم على علاقات دولية ذات سلوكيات وأنظمة وقواعد خاصة".

وأوضح النائب العراقي، ان "هكذا تصرفات بكل تاكيد محط شجب واستنكار من قبل كثير من السياسيين في العالم بل وحتى في امريكا، وان العديد من الشخصيات والخبراء و وسائل الإعلام في الولايات المتحدة الامريكية تستنكر وتنتقد سياسات ادارة دونالد ترامب، واعتقد بان هذا الامر سيؤثر على حظوظه في الانتخابات الرئاسية القادمة".

وتابع، ان "هذه الشخصيات و وسائل الإعلام الأمريكية تنتقد بشدة سياسة فرض عقوبات اقتصادية على شخصيات ودول أو فرض قيود على الأفراد والمنظمات".

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية أعلن في بيان يوم الجمعة (22 تشرين الثاني / نوفمبر 2020) أنه وضع إيرج مسجدي ، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد ، على "قائمة العقوبات" الخاصة به.

الامر الذي عبر عنه مسجدي خلال لقاء خاص مع وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية "ارنا" : ان هذا القرار الامریکی جعلنی أکثر قوة بشأن أحقیة اهدافی واعمالی من أجل تحقیق الأهداف المقدسة للجمهوریة الاسلامیة وشعب بلادی.

طهران في معرض ردها على هذا قرار واشنطن، ادرجت السفير الامريكي لدى العراق "ماثيو تولر" ومسؤولين امريكيين آخرين ضمن القائمة السوداء، باعتبار ان السفير الامريكي كان ينسق الأعمال الإرهابية في العراق والمنطقة، ولعب دورا محوريا في اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني وتشديد الحظر على إيران.

انتهى **ع ص/ ح ع **