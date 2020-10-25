الصحة الايرانية : 296 وفاة جديدة اثر الاصابة بفيروس كورونا في البلاد

واضافت السيدة لاري، خلال مؤتمرها الصحفي اليومي حول اخر حصيلة انتشار فيروس كوفيد 19 (كورونا) في ايران : انه تم منذ يوم امس (24 تشرين الاول /اكتوبر) لغاية اليوم الكشف عن 6 الاف و191 اصابة جديدة بالفيروس داخل البلاد، ليرتفع اجمالي عدد المصابين في ايران لحد الان الى 568 الفا و896 شخصا.

كما اعربت المتحدثة باسم وزارة الصحة عن ارتياحها نظرا لتعافي 455 الفا و54 شخصا من اجمالي المصابين ومغادرتهم المستشفيات والمراكز العلاجية في ايران.

ونوهت السيدة لاري ايضا، الى اجراء 4 ملايين و719 الفا و597 فحصا مخبريا لغرص الكشف عن الاصابات بفيروس كورونا في انحاء البلاد.

انتهى ** ح ع