٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٢:٥٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84087813
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الصحة الايرانية : 296 وفاة جديدة اثر الاصابة بفيروس كورونا في البلاد

الصحة الايرانية : 296 وفاة جديدة اثر الاصابة بفيروس كورونا في البلاد

طهران / 25 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران "السيد سيما سادات لاري"، تسجيل 296 حالة وفاة جديدة من جراء الاصابة بفيروس كورونا، وارتفاع عدد المتوفين بهذا المرض في ايران الى 32 الفا و616 شخصا.

واضافت السيدة لاري، خلال مؤتمرها الصحفي اليومي حول اخر حصيلة انتشار فيروس كوفيد 19 (كورونا) في ايران : انه تم منذ يوم امس (24 تشرين الاول /اكتوبر) لغاية اليوم الكشف عن 6 الاف و191 اصابة جديدة بالفيروس داخل البلاد، ليرتفع اجمالي عدد المصابين في ايران لحد الان الى 568 الفا و896 شخصا.

كما اعربت المتحدثة باسم وزارة الصحة عن ارتياحها نظرا لتعافي 455 الفا و54 شخصا من اجمالي المصابين ومغادرتهم المستشفيات والمراكز العلاجية في ايران.

ونوهت السيدة لاري ايضا، الى اجراء 4 ملايين و719 الفا و597 فحصا مخبريا لغرص الكشف عن الاصابات بفيروس كورونا في انحاء البلاد.

انتهى ** ح ع

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