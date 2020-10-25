مسؤول : استئناف رحلات الطيران التركي الى تبريز شمال غربي البلاد

وفي تصريح صحفي له اليوم الاحد، اوضح "رامين اذري" : ان رحلات الشركة التركية للطيران بين اسطنبول وتبريز ستكون 3 مرات، خلال الايام الاثنين والاربعاء والجمعة، من كل اسبوع.

واكد المسؤول بوزارة الطرق الايرانية، ان التعليمات الصحية والوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وبما يشمل التباعد الاجتماعي، ستكون سائدة بدقة تامة في جميع رحلات الشركة التركية المتجهة الى تبريز.

ولفت اذري الى ان قرار استئناف رحلات الشركة التركية للطيران، (بين اسطنبول وتبريز) جاء بعد توقف استغرق نحو 8 اشهر (منذ 24 فبراير 2020) لغرض الحد ومكافحة فيروس كورونا المستجد.

انتهى ** ح ع