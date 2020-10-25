صحيفة هندية : الحظر الامريكي لايشمل ميناء جابهار

واضافت الصحيفة : انه قبل انعقاد اجتماعي وزيري الدفاع والخارجية الهنديين مع نظيريهما الامريكيين غدا الاثنين، فقد اعلنت ادارة ترامب لحكومة الهند بان قرار الحظر على 18 مصرفا ايرانيا لا يشمل تطوير ميناء جابهار الايراني.

وتشير بعض المصادر، الى ان قرار اعفاء مشروع تطوير جابهار من الحظر، تم الاعلان عنه عبر قنوات واشنطن الدبلوماسية في 12 تشرين الاول/ اكتوبر الحالي الى نيودلهي.

وفي السياق نفسه، يرى المراقبون ان امريكا تسعى لازالة هواجس الهنود بشان ميناء جابهار قبل اجتماع وزراء البلدين المرتقب غدا الاثنين في نيودلهي.

انتهى ** ح ع