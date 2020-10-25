السفير الصيني لدى الامم المتحدة يدعو الى حماية النظام التعددي العالمي

وفي كلمة ادلى بها اليوم الاحد عبر الفيديو كونفرانس لمناسبة الذكرى السنوية لتاسيس المنظمة الاممية، قال تشون : انه بات ضروريا بذل الجهود الهادفة الى حماية التعددية الدولية وتوفير الدعم لمنظمة الامم المتحدة.

كما حذر السفير الصيني من تنامي النزعات الاحادية واجراءات الغطرسة في المجتمع الدولي؛ متسائلا، انه "وسط هذه الظروف مالذي تحتاجة الامم المتحدة للحفاظ على المستقبل المشترك؟!"؛ وقال : انه لمن البديهي ان يتم الحفاظ على التعددية الدولية في ظل هذه الظروف.

واردف : ان هناك نظام واحد ينبغي الاحتفاظ به وهو النظام الدولي تحت رعاية الامم المتحدة، وايضا مجموعة من القوانين والمعايير الاساسية القائمة على ميثاق المنظمة الاممية وبما ينبغي اتخاذها منطلقا للاجراءات التي تتخذ على صعيد المجتمع الدولي.

وشدد السفير الصيني على دول العالم بضرورة تفعيل ادوارها لدى منظمة الامم المتحدة دعما للعدالة والقانون والتعاون الدولي المشترك.

وفيما تطرق الى جائحة كورونا التي طالت العالم اجمع، قال تشون : ان القضاء على هذا الوباء ومواجهة التحديات المستقبلية يعتمد فقط على دعم التعددية الدولية وحماية الامم المتحدة وتعزيز التعاون والتماسك بين البلدان.

انتهى ** ح ع