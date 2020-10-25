ظريف : ليس لدي سوى حساب واحد في موقع تويتر

وكتب ظريف باللغة الانجليزية، ليل اليوم الاحد عبر صفحته الرسمية الشخصية بموقع تويتر على العنوان @JZarif : ان هذا هو الحساب الوحيد الذي استخدمه في تويتر؛ واصفا اي شخص آخر او روبوت يستخدم اسمه او صورته بانه مفبرك.

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