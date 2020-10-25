ظريف : ليس لدي سوى حساب واحد في موقع تويتر

وكتب ظريف باللغة الانجليزية، ليل اليوم الاحد عبر صفحته الرسمية الشخصية بموقع تويتر على العنوان @JZarif : ان هذا هو الحساب الوحيد الذي استخدمه في تويتر؛ واصفا اي شخص آخر او روبوت يستخدم اسمه او صورته بانه مفبرك.
انتهى ** ح ع
طهران / 25 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اعلن وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، انه لا يمتلك سوى حساب رسمي واحد في موقع تويتير للتواصل الاجتماعي؛ واصفا الحسابات الاخرى التي تنشط باسمه في هذا الموقع بانها "مزيفة".
وكتب ظريف باللغة الانجليزية، ليل اليوم الاحد عبر صفحته الرسمية الشخصية بموقع تويتر على العنوان @JZarif : ان هذا هو الحساب الوحيد الذي استخدمه في تويتر؛ واصفا اي شخص آخر او روبوت يستخدم اسمه او صورته بانه مفبرك.
انتهى ** ح ع
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