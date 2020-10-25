حزب الله اللبناني يدين بشدة الاساءة للنبي الاكرم (ص) في فرنسا

وفي بيان صدر عنه اليوم الاحد، اعرب حزب الله لبنان عن أسفه "لعودة هذه الإساءات مجددا وما يرافقها من مشاعر الكراهية للإسلام والمسلمين"؛ مصرحا "أن ما نشر في فرنسا، يمسّ بمشاعر أكثر من ملياري مسلم، ومن بينهم الجالية الإسلامية والعربية التي تعيش في أوروبا وفرنسا منذ عقود".

وشدد حزب الله في بيانه، على أن "كل الإدعاءات الزائفة بحرية الرأي والتعبير، لا يمكنها أن تبرر التعرض المرفوض لمقام رسول الله (ص) والإساءة إلى الأديان والمعتقدات السماوية"؛ حسب ما اورده موقع "المنار" الالكتروني.

ودعا هذا البيان، السلطات الفرنسية للعودة إلى التعقل والحكمة والاحترام الصريح للأديان والقيم الدينية، والمساهمة الإيجابية في منع خلق المزيد من أسباب التوتر على المستوى الدولي.

انتهى ** ح ع