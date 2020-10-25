٢٥‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١١:٥٣ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84088003
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استئناف حركة عبور المسافرين الايرانيين الى اقليم كردستان العراق

استئناف حركة عبور المسافرين الايرانيين الى اقليم كردستان العراق

سنندج / 25 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اعلن مدير عام جمارك باشماق التابعة لمدينة مريوان بمحافظة كردستان غرب ايران عن استئناف حركة عبور المسافرين الايرانيين الى اقليم كردستان العراق بدءا من اليوم الاحد بعد توقف دام عدة اشهر اثر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" اليوم الاحد اشار فريد حق بناه الى توقف حركة عبور المسافرين الايرانيين عبر هذه النقطة الحدودية منذ تفشي فيروس كورونا وقال: انه اثر المتابعات التي اجريت فقد جرى الاتفاق على ان يتم بدءا من اليوم استئناف حركة عبور المسافرين الايرانيين الى اقليم كردستان العراق.

واضاف: انه بناء على اعلان مدير حدود الطرف الاخر ووفقا للتعليمات الواصلة من وزارة منطقة اقليم كردستان العراق يمكن لرعايا بلادنا الدخول الى اقليم كردستان العراق عبر الحدود الرسمية الثلاثة وهي باشماق في مريوان وحاج عمران في بيرانشهر وبرويزخان في قصرشيرين.

وتابع قائلا: سيخضع الافراد حين دخولهم الى اقليم كردستان العراق لاختبار الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من قبل وحدة صحية مختصة وفي حال كانت النتيجة سلبية سيسمح لهم بالدخول الى اراضي الاقليم.

انتهى ** 2342

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