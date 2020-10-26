٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١٠:٢٦ ص
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84088215
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ضبط 87 طنا من انواع المخدرات في محافظة سيستان وبلوجستان

ضبط 87 طنا من انواع المخدرات في محافظة سيستان وبلوجستان

زاهدان/ 26 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-أعلن نائب قائد قوي الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان(جنوب شرقي البلاد)، العميد أحمد طاهري، عن تفكيك 35 عصابة تهريب المخدرات و ضبط 87 طنا و 200 كيلوغرام من انواع المخدرات في المحافظة خلال الأشهر الستة الأولى للعام الايراني( بدا 21 مارس 2020).

وقال العمید أحمد طاهري في حديث لمراسل ارنا اليوم الإثنين :"بجهود شرطة مكافحة المخدرات وقوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان ، تم ضبط 87 طنًا و 200 كيلوغرام من المخدرات في الأشهر الستة الأولى من هذا العام خلال تنفيذ  3478 عملية ضد مهربي المخدرات".

وتابع بانه تم تفكيك 35 عصابة لتهريب المخدرات في سيستان وبلوجستان خلال هذه الفترة ولقى17 مهربًا مصرعهم وتم اعتقال 3 من اعضاء الشبكات الرئيسية لتهريب المخدرات وضبط 61 سلاحًا خفيفًا وثقيلا.

وقال طاهري بانه تمت"خلال هذه الفترة  مصادرة 407 سيارات خفيفة وثقيلة والقبض على6798 شخصًا بسبب ضلوعهم في تهريب المخدرات وتم تقديمهم إلى السلطات القضائية".

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

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