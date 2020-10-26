دعوة إيران للمشاركة في بطولة المصارعة الدولية للشباب

وتقام منافسات المصارعة الدولية للشباب كأس "ريمانتاس باجدوناس" في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر القادم في مدينة فيلنيوس في 10 أوزان .
ووجه مسؤولو المصارعة في ليتوانيا رسالة الى اتحاد المصارعة الايراني يدعوهم للمشاركة في هذه المسابقات.
انتهى** 2344
طهران/ 26 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - دعت ليتوانيا المنتخب الإيراني للمشاركة في بطولة المصارعة الدولية للشباب التي تستضيفها هذه الدولة.
وتقام منافسات المصارعة الدولية للشباب كأس "ريمانتاس باجدوناس" في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر القادم في مدينة فيلنيوس في 10 أوزان .
ووجه مسؤولو المصارعة في ليتوانيا رسالة الى اتحاد المصارعة الايراني يدعوهم للمشاركة في هذه المسابقات.
انتهى** 2344
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