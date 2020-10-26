دعوة إيران للمشاركة في بطولة المصارعة الدولية للشباب

سنندج / 25 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اعلن مدير عام جمارك باشماق التابعة لمدينة مريوان بمحافظة كردستان غرب ايران عن استئناف حركة عبور المسافرين الايرانيين الى اقليم كردستان العراق بدءا من اليوم الاحد بعد توقف دام عدة اشهر اثر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).