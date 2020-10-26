الخارجية الإيرانية: الشعب الإيراني لن ينسى الحظر الأمريكي في ظل كورونا

وفي تغريدة على موقعها في تويتر اشارت الخارجية الايرانية الى أنه بات من المؤكد ان فيروس كورونا يقتل الناس في كل مكان بلا رحمة، اما الوضع في إيران فأنه أكثر سوءا بسبب الحظر الأمريكي الظالم.

واضافت ان الارهاب الامريكي تطور الى الإرهاب الصحي من خلال مواصلة الضغوط القصوى على الشعب الإيراني في الوقت الذي يواجه فيه فيروس كورونا، مؤكدة أننا سننتصر على فيروس كورونا لكننا لن ننسى مطلقا الإرهاب الصحي الأمريكي.

وشدد المسؤولون الإيرانيون مرارا وتكرارا أنه على الرغم من المزاعم الأمريكية بعدم وجود حظر على الأدوية، فإن العقوبات تشكل عائقا رئيسيا أمام توريد السلع الأساسية اللازمة لمكافحة وباء كورونا والمشاكل الصحية الأخرى في البلاد.

انتهى** 2344